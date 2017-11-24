تمكن " مايكل كوهين" من رصد المشهد الاستثنائي، حيث استخدم الأسدان جميع مهاراتهما في الصيد للقبض على فريستهما الضخمة.

نشر موقع ميرور صورا من المعركة الطاحنة، وظهر الأسدان يخاطران بحياتهما بالقفز على الزرافة رغم انها حاولت دهسهم بساقيها الطويلة.

وقال مايكل، الذي سجل المعركة خلال زيارته لحديقة "كغالاجادي ترانسفرونتير" في جنوب أفريقيا، إن الزرافة دافعت بضراوة عن حياتها، لكنها سقطت في براثن الأسدين في نهاية المطاف.

وأوضح أن الزرافة كانت أضخم من الأسدين، وبدت قادرة تماما على حماية نفسها في البداية بفضل طولها وركلاتها، لكن هجمات الأسدين من الخلف المتكررة جعلتها تسقط في النهاية، وسارعا في مهاجمة بطنها ورقبتها لخنقها، حيث استغرقا دقائق فقط لقتل الزرافة.