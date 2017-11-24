كشفت دراسة حديثة، نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن المستويات العالية في تلوث الهواء مرتبطة بضعف جودة السائل المنوي، ويمكن أن تكون مسؤولة عن تراجع خصوبة الذكور.

ودرس فريق من العلماء من الجامعة الصينية في هونغ كونغ السائل المنوي عند حوالي 6500 رجل، فوجدوا "ارتباطا قويا" بين تلوث الهواء و"الشكل غير الطبيعي للحيوانات المنوية".

وقالت الدراسة إن "النسبة العالية لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم قد تؤدي إلى عقم عدد كبير من الأزواج".

وذكر الباحثون أنهم وجدوا علاقة قوية بين "PM2.5" (وهو جسيم مجهري مسؤول عن المشاكل الصحية الناجمة عن تلوث الهواء) وانخفاض نسبة الحيوانات المنوية ذات الشكل الطبيعي عند الرجال".

وتابعوا "بالرغم من أن تأثير تلوث الهواء قد يكون محدودا، إلا أن هذا الأمر يشكل تحديا هاما للصحة العامة".

وكشفت "الغارديان" أن عدد الحيوانات المنوية عند الرجال انخفض إلى أكثر من النصف خلال السنوات الأربعين الماضية، في وقت يقول فيه العلماء إنهم غير متأكدين من السبب وراء ذلك.