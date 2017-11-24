تخلت أم لطفلين عن تناول المشروبات الغازية التي كانت جزءاً أساسياً في وجباتها الغذائية كل يوم، فخسرت نحو 70 كيلوغراماً من وزنها.

وكانت سارا كروكسال، القاطنة في بول، دورست بإنجلترا، ترتدي ملابس قياس 26، وصارت ترتدي قياس 20، بفضل مقاطعتها المشروبات الغازية.

وكانت سارا تتناول بعد ولادة طفليها نظاماً غذائياً دسماً مليئاً بالسعرات الحرارية حيث تتضمن وجبة إفطارها إما ساندويتشات هوت دوج أو كرات اللحم مع التوست مع 1.365 غراماً من السكر أسبوعياً، وذلك بسبب تناولها 5 عبوات كوكاكولا يومياً، أي أنها تكتسب نحو 1680 غراماً سنوياً.

وبعد فشلها في الجلوس على مقعد لعبة الأفعوانية في متنزه ثورب ببريطانيا، وإحباطها عندما ترتاد المراكز التجارية لشراء الملابس أو الخروج مع الأصدقاء وحضور حفلات اجتماعية، واستماعها لمضايقات وعبارات سخرية من حجمها الضخم، قررت أن تغير حياتها.

ووصلت إلى هدفها بارتداء مقاس 10 وتخليها عن المشروبات الغازية نهائياً، حتى أنها اعترفت بأنها لم تعد ترغب في تناولها على الإطلاق، بالإضافة إلى أنها استعادت ثقتها بنفسها وبأنوثتها وبدأت عهداً جديداً مع نظام حياة صحي.