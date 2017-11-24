في مشهد يحبس الأنفاس، أظهر مقطع فيديو نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، ملاحقة رجل لصاً سرق دراجة هوائية وإرغامه على تركها في نهاية المطاف.

تدخل مدرب للراغبي يدعى كريس، عندما رصد أحد الشبان يسرق دراجة هوائية، وينطلق بها في شارع دانبوري شمال مدينة لندن.



وشوهد كريس وهو يلحق باللص الذي انطلق على متن دراجة هوائية حاملاً الدراجة المسروقة على كتفه، حيث استمرت الملاحقة لعشرات الأمتار قبل أن يرمي اللص الدراجة وسط الطريق ويفر هارباً من المكان.

وقال كريس في تعليق على الحادث: " لقد طاردت اللص لمسافة تتجواز الخمسين متراً وأنا أصرخ "لص، أمسكوا به" وقد حاول ساعي البريد مساعدتي قبل أن يترك اللص الدراجة المسروقة ويفر"