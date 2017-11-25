ارشيفيةاحتجزت نيابة النزهة ، مدير استراحة بمطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث وجهت إليه تهمة التحرش الجنسي بعاملة نظافة داخل صالة كبار الزوار.

وتسلمت النيابة برئاسة المستشار شريف معتز، تحريات المباحث القائلة بصحة الواقعة، والتي جرت عندما صرخت عاملة النظافة، فتوجّه إليها العاملون ليجدوها بملابس ممزقة، وتظهر عليها علامات الاعتداء من خدوش وسحجات.

وتبيّن لنيابة النزهة أن موظفًا يشغل منصب مدير استراحة كبار الزوار، تحرّش بالعاملة جنسيًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيق.