فجرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، قضية فريدة من نوعها عن تحرش طبيب باكستاني متزوجا يبلغ عمره 44 عاما،بممرضة في بريطانيا بوضع يده على صدرها ، ظنا منه أن العادات والتقاليد في لندن تسمح له بذلك.

وأرجع الطبيب عمران قرشي، هذا الفعل الغريب إلى أنه كان يعتقد أن هذا الأمر متاح، لكنه تفاجئ بأن السيدة رفضت ذلك، متهما ” العادات والتقاليد ” بأنها هي التي تسببت في ذلك.

وأمام المحكمة، قالت الممرضة إن الحادث أثر نفسيا عليها وعلى دراستها أيضا، كما أنه أفقدها الثقة في زملائها الذكور، مؤكدة أن الطبيب أمسك ثديها لمدة ” ثانيتين ” فقط.

وأشار الطبيب المتهم إلى أنه كان يعتقد بأن العادات والتقاليد في بلده ” باكستان ” تختلف عن تلك الموجودة في “لندن”، وهو ما جعله يقدم على اتخاذ الخطوة.

وأدنت المحكمة في بريطانيا المتهم، في التحرش بالممرضة، وأصدرت حكما بحبسه 5 سنوات.