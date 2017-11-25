شددت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالسجن من 10 سنوات، أصدرته محكمة الجنايات، إلى 15 عاماً بحق آسيويَّين دينا بالاتجار بالبشر وإدارة وكر لممارسة الدعارة، والتسبب في وفاة امرأة رمت بنفسها من شقة في الطابق الثالث بمنطقة نايف، هرباً من محتجزيها اللذين يستغلانها جنسياً.

وأنكر المتهمان، البالغان من العمر 30 و40 عاماً، التهم أمام محكمة الجنايات التي قضت بإدانتهما، فطعنا على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي شددت الحكم إلى 15 عاماً وتلته بالإبعاد.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المجني عليها، التي كانت في أواخر الأربعينات من العمر، ألقت بنفسها من شرفة بشقة في الطابق الثالث، فتوفيت متأثرة بنزيف داخلي وكسور في أنحاء مختلفة من جسدها.

وأشارت التحقيقات إلى أن بداية علاقة المتهمَين بالضحية بدأت حين شاهدها أحدهما تبكي بجوار بقالة في المنطقة التي يسكن بها، فسألها عن السبب، فأخبرته بأنها لا تجد مكاناً تسكن فيه، فاستدرجها إلى شقة يديرها لممارسة الدعارة، بدعوى أنها سكن لخادمات يعملن بدوام جزئي.

وقال شاهد من شرطة دبي إن المتهم قدمها إلى ثلاث نساء أخريات يعملن في الدعارة، ثم غادر المكان، لكنه تلقى اتصالاً خلال دقائق يفيد بأن المرأة قفزت من الشقة حين علمت بأنها ستُجبر على ممارسة الدعارة.



وأضاف أن المتهم حمل جثة المرأة إلى الشقة سريعاً، وطلب من النساء الثلاث مغادرة المكان، قبل أن يفر، وحين وصل رجال الشرطة إلى المكان بعد إبلاغهم عن الواقعة من قبل شخص شاهد المرأة وهي تقفز، حيث كشفت التحريات أن المتهمَين يديران الوكر، وتم القبض عليهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة.