تحدث اضطرابات التنفس أثناء النوم، التي تؤدي إلى الشخير، عندما ينسد طريق مرور الهواء من الأنف إلى الرئتين، مسببا تلك الظاهرة التي تسبب الحرج لأصحابها، والإزعاج لمن حولهم.

إلا أن باحثين ربطوا بين ظاهرة الشخير وبعض المأكولات أو المشروبات التي يتم تناولها قبيل النوم، وأوصوا بعصير صحي شديد البساطة يتم إعداده في البيت ويشرب يوميا، لكي تنعم بنوم بلا شخير.

ويتكون العصير من تفاحتين وجزرتين وربع ليمونة وقطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

وللحصول على المشروب المطلوب تضاف المكونات معا إلى الخلاط، ويشرب قبل الخلود إلى النوم بساعات.

ويحذر الخبراء من تناول عدد من الأطعمة قبل النوم لتجنب الشخير، منها الألبان والشوكولاتة والمقليات واللحوم المصنعة والسكريات.