أظهر مقطع فيديو من حديقة حيوان ببنجلاديش لقطات مروعة لأسد هزيل يموت بالبطيء داخل قفصه.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبلغ الأسد من العمر 18 عامًا وظهر يجر قدميه بشكل بطئ محاولا السير قبل أن يرتمي أرضا بمكان قريب داخل قفصه بينما يصوره الزوار الذين يعتقدون أنه يموت بسبب ضعف جسده النحيل للغاية، وظهرت القطط تجلس وتتجول حوله داخل قفصه دون خوف.

وطالب البعض بتنفيذ ما يعرف بالموت الرحيم في الأسد أي قتله ليتخلص من عذابه، كما جمع نشطاء حقوق الحيوان 56 ألف توقيع لمطالبة رئيس البلاد بالنظر لظروف الأسد السيئة.

وقال المسئولون عن حديقة الحيوان إن الأسد يعانى من حالة حرجة وتم استدعاء الأطباء لفحصه من قبل.