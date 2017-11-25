أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن اتباع مرضى ضغـط الدم أو المعرضون لخطر الإصابة بالمرض لحمية غذائية تعرف باسم «داش» يخفض ضغط الدم المرتفع، الذي يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب في جامعة جونز هوبكينز الأميركية، ونشروا نتائجها أمس الجمعة، في دورية (American College of Cardiology) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون ما يزيد عن 400 من البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بينهم مرضى معرضون لخطر الإصابة بالمرض، وتراوحت أعمار المشاركين بين 23 و76 عاما.

وكان ضغط الدم الانقباضي لدى المشاركين يتراوح بين 120-159 ملم زئبق، فيما بلغ الضغط الانبساطي لديهم بين 80-95 ملم زئبق، فيما يبلغ معدل الضغط الطبيعي 120/80 ملم زئبق.

واختبر الباحثون فاعلية النظام الغذائي المعروف باسم حمية «داش» (Dash Diet)، بالإضافة لتقليل ملح الطعام، في خفض ضغط الدم المرتفع.

وتتركز حمية «داش» على تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين خالي الدهون، والأطعمة منخفضة الدسم، فيما تحث على تجنب الأطعمة عالية السعرات، والغنية بالدهون، والحلوى واللحوم الحمراء وخفض الملح في الطعام.

ووجد الباحثون أن تلك الحمية التي تركز أيضا على تقليل ملح الطعام، تقلل من ضغط الدم الانقباضي وهو الرقم الأعلى لضغط الدم.