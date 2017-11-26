يعد العسل من أفضل المواد الغذائية الطبيعية فائدة للإنسان، وذلك بفضل احتوائه على كمية وفيرة من #الفيتاميناتوالمعادن والأحماض الأمينية فضلاً عن خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والأكسدة.

فإذا كنت تبحث عن حبة سحرية تخلصك من جميع مشاكلك الصحية، فعليك فوراً بالبدء في تناول ملعقة من العسل يومياً وهي تحتوي فقط على 64 سعرة حرارية وليست بها أية دهون.

وإليكم فيما يلي 8 فوائد صحية مذهلة لتناول العسل بشكل يومي، حسب ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

1 - إنقاص الوزن

يساعد العسل الخام في تعزيز عملية التمثيل الغذائي و #حرق_الدهون بالجسم، الأمر الذي يترتب عليه إنقاص الوزن بفاعلية.

2 - خفض مستوى الكوليسترول السيئ بالجسم

يحتوي العسل على فيتامينات تساعد على خفض مستوى #الكوليسترول السيئ بالدم، كما أن تناوله يومياً يؤثر إيجابا على المركبات المضادة للأكسدة والتي تعمل أيضاً على خفض معدل الكوليسترول.



3 - تقوية القلب

أظهرت #الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في العسل يمكن أن تمنع انسداد الشرايين والذي يمكن أن يؤدي إلى فشل القلب، وتدهور الذاكرة أو الصداع.

4 - تقوية الذاكرة

أثبتت الأبحاث أن العسل يتميز بقدرته على محاربة الإجهاد الذهني و تحسين الذاكرة.



5 - النوم الجيد

السكر الموجود في العسل يزيد من مستوى الأنسولين في الدم، والذي يطلق السيروتونين، ويتم تحويل "السيروتونين" كذلك إلى الميلاتونين، وهو هرمون يعزز نوعية النوم.

6 - تحسين أداء الجهاز الهضمي

باعتباره مطهراً قوياً، يوصى بتناول ملعقة من العسل يوميا على معدة فارغة، فهذا يساعد في علاج ومنع الأمراض المختلفة المرتبطة بالجهاز الهضمي مثل القرحة والتهاب المعدة والأمعاء البكتيرية.

7 - تنقية البشرة

تساعد المواد المضادة للأكسدة المتوفرة في العسل على تنقية الجسم من السموم، ما يساعد على نقاء وصفاء البشرة، فضلا عن تحسين نشاط الدورة الدموية.

8 - الوقاية من السرطان

يحتوي العسل على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.