حكم على رجل غيور بالسجن مدى الحياة من دون أي فرصة للإفراج المشروط عنه بعدما أقدم على أكثر عمل عنيف ووحشي مع حبيبته، إذ قام بتمزيق أمعائها بعدما ذكرت اسم زوجها مرتين أثناء ممارستهما الجنس، وفق ما ذكر موقع "الانديبندنت" البريطاني.



وأبلغ فيديل لوبيز (26 سنة) الشرطة انّه غضب من ماريا نيميث (31 سنة) أثناء ممارستهما الجنس في منزلها في مدينة صن رايز في فلوريدا. وقال للمحققين:"نادتني باسم ذلك الرجل الحقير. ذكرت اسمه مرتين. أخطأت بيني وبينه. في تلك اللحظة، غضبت جداً".

واعترف فيديل بأنّه تحوّل إلى وحش وقام بتكسير الأشياء في الشقة قبل أن يشنّ هجومه الدموي على حبيبته، فقام بإدخال أشياء أدت الى تمزّق بعض من نسيجها المعوي.

وبعدما لاحظ أنّها توقّفت عن التنفس، حاول إنعاشها لكنّه فشل، فاتصل بالشرطة التي اعتقلته بعدما حقّقت في الحادث الدموي الوحشي. وكان قد ادّعى في البدء أنّ إصابات ماريا سببها ممارسة الجنس بطريقة وحشية.

وعقب احتجازه، اعتذر فيديل من أسرة ماريا واعترف بخطأه مؤكّداً أنّه نال العقاب الذي يستحقّه.