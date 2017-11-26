أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، عن اكتشاف علمي جديد على مستوى العالم، وهو عبارة عن كائن حي دقيق ينتمي إلى مجموعة من الفطريات وأصبح يعرف باسم "دومينيكا إماراتيا".



واكتشف باحثون من كلية الأغذية والزراعة بالجامعة كائنا حيا دقيقا نافعا يعرف لأول مرة في العالم، حيث ينتمي هذا الكائن المكتشف إلى مجموعة من الفطريات تسمى بالمايكورايزية وتعيش مرتبطة بجذور النبات لتقدم الدعم والتغذية والحماية من الأمراض والجفاف والعوامل الجوية القاسية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".



وتم الاكتشاف خلال دراسة علمية استهدفت تقييم الحياة الدقيقة بتربة مناطق زراعية وطبيعية في منطقة سويحان بإمارة أبوظبي، وتم نشر الورقة العلمية في المجلة العلمية العالمية المتخصصة "بوتاني".

ويأتي هذا الاكتشاف نتيجة تضافر جهود الفريق البحثي في جامعة الإمارات وبالتعاون مع باحثين في جامعة غرب بوميرانيان للتكنولوجيا ببولندا، لعزل الفطر والتعريف بصفاته الشكلية وبصماته الجينية.