أوضح فيديو صادم نشره موقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك"، للممرضات والأطباء، ترك رجل ينزف على أرض المستشفى لمدة 20 دقيقة دون التحرك لعلاجه وإنقاذه مما تسبب في موته خلال فترة وجيزة.

وأظهر الفيديو أن رجل مخمور يجلس على أرض مستشفى بروسيا في حالة نزيف تام دون اهتمام من الأطباء والممرضين، وذلك بعد تعرضه لهجوم من قبل مجموعة من الرجال خلال احتفاله بعيد ميلاده 47.

كما أكدت قالت عائلته لوسائل الإعلام المحلية أنه كان في غيبوبة في العناية المركزة لمدة 11 يوما قبل وفاته دون استعادة الوعي، فيما ادعى الأطباء بعد وفاة الرجل بأنه تلقى مساعدة فورية، وكان في حالة سكر وقحا تجاه الموظفين ولن يستطيعه مساعدته.