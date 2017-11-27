تصدت إيفانكا ترمب و تشيلسي كلينتون للدفاع عن ماليا ابنة باراك أوباما وحقها في الخصوصية بعدما جرى تداول مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر الابنة الكبرى للرئيس السابق وهي تدخن.

وتصدرت تشيلسي كلينتون ابنة الرئيس الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون، وإيفانكا ترمب ابنة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب المدافعين عن ماليا (19 عاما) على تويتر بعد الفيديو الذي نشر، الجمعة، وتظهر فيه وهي تدخن في حمام.

وكتبت تشيلسي كلينتون ابنة المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون على تويتر: "إن حياة ماليا أوباما الخاصة كشابة وطالبة جامعية ومواطنة يجب ألا تكون موضع تداول. تصرفوا بشكل أفضل". وماليا أوباما طالبة في جامعة هارفرد.

ومن جهتها، كتبت إيفانكا ترمب مستشارة الرئيس الأميركي الذي هزم هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية السنة الماضية تغريدة دفاعا عن ماليا. وقالت "إنها شابة راشدة ومواطنة تتمتع بحق الخصوصية ويجب أن تكون بعيدة من أي تدخل".