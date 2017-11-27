ألقت الشرطة المغربية القبض على مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، بعدما اعتدى على معلمته وهاجمها بأداة حادة.



ألقت الشرطة المغربية في مدينة الدار البيضاء، القبض على طالب يبلغ من العمر 17 عامًا اعتدى على معلمته، بعد أن اعترضها في الطريق، ووجه لها ضربات على وجهها بأداة حادة. بحسب "إرم نيوز"

ووفقًا للشرطة، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة، تمهيدًا لتحويله إلى القضاء، عقب استكمال التحقيقات اللازمة في القضية لكشف ملابساتها، والأسباب التي دفعت الطالب للاعتداء على معلمته.

يشار إلى أن مجموعة تربويين في المغرب حذرت من ظاهرة اعتداء الطلبة على معلميهم، مشددة على ضرورة أن تنتبه السلطات لذلك، لكونها باتت تهدد ظروف التعليم في المؤسسات وخارجها، وتثير خوف المدرسين وأولياء الأمور.