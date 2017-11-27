بسبب تعليقها غير اللائق على أحد ضيوفها حول مجزرة المسجد في سيناء، تقرر وقف مذيعة مصرية ومنع ظهورها لحين التحقيق معها.



وقضى في الحادث البشع 305 من الضحايا، فضلا عن حوالي 128 جريحا.



وقرر محمد أبو العينين مالك ورئيس شبكة قنوات "صدى البلد"، إحالة المذيعة رشا مجدي للتحقيق وإيقافها عن العمل لتعليقها غير الموفق على حادث الروضة، حيث قالت إن قتل الإرهابيين لأفراد وعناصر الشرطة والجيش طبيعي ومقبول باعتبار أنهم أعداء، على حد تعبيرها، كما أن قتلهم للأقباط وهجومهم على الأديرة والكنائس مقبول أيضا لكونهم ينتمون لديانة مختلفة، لكن ليس مفهوما ولا مقبولا فهم سبب قتلهم للمسلمين في المساجد، وفقا لما ورد على لسان المذيعة.



بسبب تعليقها غير اللائق على أحد ضيوفها حول مجزرة المسجد في سيناء، تقرر وقف مذيعة مصرية ومنع ظهورها لحين التحقيق معها.



وقضى في الحادث البشع 305 من الضحايا، فضلا عن حوالي 128 جريحا.



وقرر محمد أبو العينين مالك ورئيس شبكة قنوات "صدى البلد"، إحالة المذيعة رشا مجدي للتحقيق وإيقافها عن العمل لتعليقها غير الموفق على حادث الروضة، حيث قالت إن قتل الإرهابيين لأفراد وعناصر الشرطة والجيش طبيعي ومقبول باعتبار أنهم أعداء، على حد تعبيرها، كما أن قتلهم للأقباط وهجومهم على الأديرة والكنائس مقبول أيضا لكونهم ينتمون لديانة مختلفة، لكن ليس مفهوما ولا مقبولا فهم سبب قتلهم للمسلمين في المساجد، وفقا لما ورد على لسان المذيعة.