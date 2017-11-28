ينتظر الآلاف في أميركا "يوم الجمعة الأسود" من أجل شراء "اللقطات" والعديد من المنتجات بأسعار خيالية، لاسيما أن موسم التنزيلات هذا يعتبر الأعظم خلال السنة، إلا أن الرياح قد تجري أحياناً بغير ما تشتهي السفن.

ولعل هذا ما حصل مع امرأة أميركية من ويسكنسون، إذ تفاجأت بعد أن اشترت هاتف آيفون 6 مقابل 100 دولار، ببعض قطع البطاطا في العلبة بدل الهاتف، إضافة إلى شاحن لا يمت لآيفون 6 بصلة.

وفي التفاصيل، اعتقدت تلك المرأة أنها أبرمت صفقة رابحة مع رجل كان يقود شاحنة بالقرب من منزلها لبيع الهواتف، بعد أن دفعت له 100 دولار فقط، وطلبت من البائع أن يستعمل الهاتف وتأكدت من أنه يعمل بشكل سليم ومعه الأوراق اللازمة، إلا أنها تفاجأت فور وصولها إلى منزلها بحسب ما أورد موقع لايف ليك، بوجود 11 قطعة من البطاطا في العلبة بدلا من الهاتف.

وتم تداول الفيديو بشكل واسع خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الأميركية.