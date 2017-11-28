هناك بعض المخالفات التي قد تكون لأفعال عادية في بلدك لكنها تعد أكثر تعقيدا في بعض الدول الأخرى، ولكن هناك 5 مخالفات تعد الأكثر غرابة في العالم.



1. ضريبة التلفاز

تفرض فنلندا ضريبة على التلفاز، ويدفع الفنلنديون ضريبته في حال امتلكوا تلفازا وحتى في حال عدم امتلاكه أيضا.

2. الملابس الداخلية

من غير القانوني في تايلاند أن تخرج من منزلك دون ارتداء ملابس داخلية، ويعاقب القانون التايلندي المخالفين بدفع غرامة.

3. تناول الشوكولاتة

كان هناك قانون من القرن التاسع عشر في بريطانيا يمنع على المرأة تناول الشوكولاتة في المواصلات العامة، لكنه ألغي فيما بعد.

4. حقوق الكلاب

يمكن أن تفرض عليك غرامة وأن تتعرض لعقوبة السجن، إذا قمت بعمل تعبيرات قبيحة أو عابسة للكلاب في ولاية أوكلاهوما الأميركية.

5. مضغ العلكة

مضغ العلكة في سنغافورة قد يتسبب في سجنك، فهناك قانون يحظر مضغ العلكة بشكل صارم في الدولة منذ عام 1992، كما أن هناك حظر استيراد لها، والحالة الوحيدة التي يسمح فيها بمضغ العلكة هي علكة النيكوتين، والتي يمكنك الحصول عليها من خلال وصفة الطبيب.

هناك غرامة 500 دولار في حالة بصقها في الشوارع، ويرجع سبب ذلك في التكاليف التي تتكبدها الحكومة لإزالة آثار العلكة من الشوارع.