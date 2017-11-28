صورة أعلنت شرطة العاصمة البحرينية المنامة، اليوم (الأحد)، أنها ألقت القبض على مواطن خليجي قام بطعن آخر بآلة حادة، خلال مشاجرة بينهما في أحد المطاعم.

وأظهر مقطع فيديو، صُوِّرَ داخل المطعم، المشاجرة بين عدد من الأشخاص، وأنهاها خليجي بطعن آخر بآلة حادة فسقط على الأرض، فيما اندفع أشخاص لإنهاء المشاجرة، وسط صراخ عدد من النساء المتواجدات، وتناثر بقع الدماء على الأرض.

وأوضح مدير شرطة المنامة أن الجهات الأمنية باشرت الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، بالقبض على الجاني، كما أخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيق، في واقعة الطعن التي حدثت داخل أحد مطاعم العاصمة.