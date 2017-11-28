استيقظت سيدة بريطانية من الغيبوبة التي دخلت فيها أثناء الولادة، وقد نسيت كل شيء عن حياتها السابقة، بما في ذلك زوجها وطفليها، حتى أنها كانت تعتقد أن عمرها 13 عاماً.

وبعد معاناة مع الإجهاض 4 مرات، شعرت شانون إيفيرت بالسعادة، عندما علمت بأنها حامل بطلفلتها ميكا، وأثناء المخاض، تعرضت إلى مشاكل أدت إلى إصابتها بسكتة قلبية، ونزيف حاد، ولكن الأطباء نجحوا في إنعاشها بعد نحو 68 دقيقة من الولادة.

واضطر الأطباء، إلى وضع شانون في غيبوبة اصطناعية مستحثة طبياً، لإنقاذ حياتها في (أيلول) الماضي، وعندما استيقظت بعد أسبوعين، فاجأت أسرتها، بفقدان ذاكرتها بشكل شبه كامل، ولم تتمكن من التعرف على زوجها إيوان أو طفليها، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

وبعد نحو 6 أسابيع في المستشفى، خرجت شانون من المستشفى، لتتلقى الرعاية على يد والدتها، في منزل العائلة، الذي يبعد نحو نصف ساعة، من منزل الزوج، وتعمل الأسرة الآن على جمع التبرعات لعلاج شانون، وتقديم الرعاية اللازمة لها، أملاً في تعافيها بالكامل.