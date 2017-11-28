نفق حوالي 100 حيوان رنة بعدما صدمتها قطارات في غضون أيام قليلة في النرويج في إطار هجرة الشتاء لهذه الحيوانات على ما ذكرت الإذاعة النرويجية «ان آر كاي». والحادث الأخطر وقع السبت الماضي عندما صدم قطار شحن 65 من هذه الحيوانات كانت على خط السكك الحديد. وقد نفق 41 حيوانا آخر في الأيام التالية، على ما أوضحت الإذاعة. وقال صاحب القطيع الأخير الذي تعرض للحادث «أنا غاضب جدا إلى حد أنني أشعر بالدوار. إنها كارثة حيوانية غير معقولة. إنه كابوس». وفي النرويج حوالي 250 ألف حيوان رنة تعيش شبه مدجنة غالبيتها في أقصى شمال البلاد. ويقود المربون قطعانهم في هذه الأيام إلى مراع شتوية في عملية هجرة محفوفة بالمخاطر بسبب حوادث الاصطدام بسيارات أو قطارات والغرق.

ونفق أكثر من 2000 حيوان رنة على طول خط السكك الحديد في شمال البلاد بين عامي 2013 و2016. ويطالب مربو هذه الحيوانات بوضع سياج على امتداد الخط إلا أن تمويل هذا الإجراء لم يتوافر بعد.