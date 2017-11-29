حاولت طالبة ثانوية تركية -عمرها 17 عاماً- الانتحار من الطابق الثالث للمدرسة، وقبل أن تقفز لتنهي حياتها تمكن معلمها، بمساعدة الشرطة، من إعادتها بعد مفاوضات جرت في اللحظات الأخيرة. ووقع الحادث، الذي نشرته وكالة إخلاص للأنباء، في مدينة كوجالي. وحاول معلمها وزملاؤها إقناعها بالنزول، لكنها رفضت، مما اضطرهم إلى طلب المساعدة، وخلال دقائق قليلة كانت الشرطة والإطفاء والإسعاف في باحة المدرسة.



وفق المعلومات الأولية، فإن السبب كان تشاجر الطالبة مع والدتها. وبينما كان رجال الإنقاذ يفتحون أَسرّة الهواء ويضعونها تحت النوافذ، قام مُعلم التربية البدنية بالخروج من النافذة الجانبية وظل يتكلم معها ويقنعها بالتراجع، وفي أثناء حديث المعلم معها قام رجال الإنقاذ بالإمساك بها وإنزالها. ووسط انهمار دموع الفتاة، نُقلت بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، بينما بدأت فرق الشرطة تحقيقها في الحادثة لمعرفة حيثياتها وأسبابها.