يستقبل فريدون تركمان زبائنه الجدد في مقهاه بولاية بورصة (شمال غربي تركيا) بطريقة فريدة من نوعها، الأمر الذي لم يسلم منه حتى بعض المسؤولين المحليين والسياسيين.

ولفت تركمان إلى أن كل زبون جديد يأتي إلى المقهى له حصة من أحد المقالب الطريفة، وأضاف أن المقالب تكون مسجلة عبر الكاميرا، وحاليا لديه مئات التسجيلات المصورة في الأرشيف.



ومن المقالب التي يقوم بها تركمان أن يوهم الزبون بأن الشاي الساخن سيسكب عليه، لكن فعليا يكون الإناء فارغا، أو تقديم القهوة للزبون بفنجان صغير جدا أو كبير جدا، أو ملء نصف الفنجان بالماء والنصف الآخر بالشاي، وهناك طرق مزاح أخرى.



وبعد انتهاء المقلب يقوم تركمان -الذي يعمل بالقهوة من أربعين عاما- بتقديم الشاي مع الورد إلى زبونه الجديد لإرضائه وسط ضحك وبهجة الحاضرين.



وكشف أن من بين من وقعوا في مصيدة مقالبه الطريفة رئيس بلدية ولاية بورصة علي نور أقطاش، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.



وختم بالإشارة إلى أنه يقوم بالمقالب لإضفاء جو من المرح في المقهى، وكي تبقى تلك المزحة ذكرى جميلة لا تنسى.