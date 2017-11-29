أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، إدانة وتغريم لاعبة الهوكي الاسترالية السابقة، التي ادعت إصابتها بمرض السرطان، ثم أقرت فيما بعد بأنها قامت بالاحتيال على جمعية خيرية حصلت منها على أموال.

وكانت كيت هابل، لاعبة هوكي قبل أن تعمل في مؤسسة "ريدكايت" الخيرية لمرضى السرطان، حيث ادعت إصابتها بالمرض، واستخدمت شهادة طبية وسجلات طبية زائفة، للحصول على امتيازات من المؤسسة التي تعمل بها، في الوقت الذي توقفت فيه عن العمل لمدة عامين.

وانكشفت الحقيقة عندما تشككت المؤسسة التي تعمل بها واستعانت بمحقق للنظر في ادعاءات اللاعبة السابقة 32/ عاما./

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الاسترالية بأن أحد القضاة في سيدني أدان اللاعبة السابقة اليوم الثلاثاء، وغرمها بدفع أكثر من 2600 دولار أسترالي (ألفي دولار أمريكي)، كما ألزمها بتعهدين، متزامنين، بحسن السلوك لمدة 12 شهرا.

وجاء في وثائق المحكمة أن هابل كلفت مؤسسة "ريدكايت" أكثر من 47 ألف دولار.