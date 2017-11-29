بلافتة كبيرة وضعها على شرفة منزله، حاول مواطن مصري استعادة مسروقات من شقته سرقها لصان، وعندما لم يستجيبا للنصيحة أو التهديد، أبلغ عنهما أجهزة الأمن.

الواقعة الطريفة حدثت في محافظة أسيوط جنوب مصر، حيث فوجئ المارة بشارع "الحسن والحسين" بلافتة معلقة على شرفة أحد المنازل، جاء نصها كالتالي:

"الولد الحرامي الهجام وأنت عارف نفسك أنت وشريكك، خمسة عشر عاما لم يجرؤ أحد على سرقة شقتي أو شقة أحد من جيراني بالعمارة، رجّع المسروقات وأنا سوف أسامحك علشان مستقبلك ما يضيعش بعدما شهد عليك الجيران".

الطريف أن اللصين لم يستجيبا للنصيحة المكتوبة في اللافتة التي أثارت جدلا على مواقع التواصل في مصر، ولذلك قرر صاحب الشقة تقديم بلاغ رسمي ضدهما إلى أجهزة الأمن.