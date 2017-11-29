وثق مقطع فيديو من الحملة التي قامت بها القوات الأمنية السعوديةفي العاصمة الرياض الجمعة الماضي ضمن حملة "وطن بلا مخالف" لحظات القبض على أخطر صناع ومروجي الخمور في الرياض.

ورصد المقطع الذي بثه "السناب الأمني" ، رفض مروجي الخمور الذين تم ضبطهم تعاطي المشروب الذي يصنعونه، بعد القبض عليهم، حيث خُزن بطريقة سيئة وقذرة وسط جوالين في حفرة.

يشار إلى أن شرطة الرياض أعلنت مؤخراً عن نتائج الحملة الأمنية، التي أسفرت عن القبض على 6 أشخاص وضبط مصنع خمور بحي المرقب بكامل تجهيزاته وضبط المتهمين بإدارته، و16 قارورة مسكر محلي الصنع بحوزة أحد مخالفي نظامي الإقامة والعمل يقوم بترويجها.