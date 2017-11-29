أثارت أم ضجة كبيرة بعد نشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” لحيلة تساعد في علاج أنف طفلتها من المخاط باستخدام الماء المالح، ورغم أن البعض أشاد بطريقتها، لكن لم يقتنع بها بعض الأطباء.

وظهرت الأم في الفيديو تفرغ محتوى حقنة من المياه المالحة في إحدى فتحات أنف الطفلة، ليخرج المخاط والماء المالح من الجهة الأخرى، حيث حرصت الأم على فتح فم الطفلة.

وانقسمت الآراء حول طريقة الأم، حيث رأوا أن هذه الممارسة ليست آمنة، ويمكن أن تؤدي إلى الاختناق، ويجب استشارة الطبيب قبل اتخاذ أي إجراء.

على الجانب الآخر، يوجد طريقة أخرى لعلاج انسداد الأنف باستحمام الطفل بالماء الدافئ لتقليل الاحتقان أو بوضع الطفل في وضع مائل برفع رأس سرير الطفل.