مكنت عملية جراحية بالعين مسنا روسيا من استعادة بصره وقراءة القرآن مرة أخرى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعادت عملية جراحية بالعين البصر لمسن روسي يبلغ من العمر 121 عاما، ومكنته مرة أخرى من قراءة القرآن والذهاب إلى المسجد للصلاة.

وأجرى آباز إيليف، وهو أحد سكان إنغوشيتيا في شمال القوقاز، عملية جراحية بالعين اليسرى، بعد إصابته بمرض إعتام عدسة العين، الأمر الذي منعه من مزاولة نشاطه اليومي.

وتعوّد إيليف رغم سنه المتقدم المشاركة في الانتخابات والعمل في حديقته ورعاية الحيوانات الأليفة ومداعبة أحفاده، كما تعود المسن الروسي الذهاب إلى المسجد وقراءة القرآن، قبل أن تصاب عينه بهذا المرض.

ولد أباز إيليف في 1 مارس/آذار 1896، ومنذ ذلك الحين تزوج مرتين، وأنجب 8 أطفال ولديه الآن عائلة كبيرة مكونة من 55 حفيدا، ويفضل حياة القرية برغم محاولات الأبناء في اصطحابه للمدينة.

وحافظ إيليف على صحته طوال هذه المدة بابتعاده عن الكحوليات والتدخين، وتناول كثيرا الخضروات والفاكهة وشرب مياه الآبار.