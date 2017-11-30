أفادت رويترز بأن شركة فايزر منتجة الفياغرا تلقت الضوء الأخضر لبيع منتجها في بريطانيا دون الحاجة إلى وصفة طبية.

وقالت الشركة الأميركية إنها تعد خططا للشروع في طرح نسخة من ذلك العقار لا تحتاج لوصفة طبية وتعرف باسم "فياغرا كونيكت" في بريطانيا في الربيع المقبل.

وسيتاح العقار في الصيدليات وحدها، وسيعتمد صرفه على تقييم الصيادلة لمدى ملاءمته لكل فرد.

وتعد الفياغرا من أكثر العقاقير نجاحا منذ بدء إنتاجه عام 1998، بعد أن اكتشف باحثون آثاره الخاصة بعلاج ضعف الانتصاب مصادفة عندما كانوا يجرون دراسات باعتباره دواء للقلب.