قضت محكمة أميريكية على رجل بأطول حكم سجن في التاريخ، على خلفية اتهامات للرجل تتعلق بقيامه بالاتجار بالأطفال لأغراض جنسية.

وفي التفاصيل كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية وفقا لما ذكره اليوم السابع بأن محكمة ولاية كولورادو أصدرت حكما بالسجن لما يقرب من 500 عاما على بروك فرانكلين، البالغ من العمر 31 عاما، لإدارته حلقة للاتجار بالأشخاص وتجنيد ضحاياه وأغلبهم من النساء والفتيات، عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الصحيفة، أن العصابة قامت بتخدير هؤلاء النسوة، وتهديدهن بالعنف قبل أن يتم بيعهن عبر الإنترنت للعملاء من أجل ممارسة الجنس في الفنادق.