صورةاستدعت إدارة مرور منطقة عسير مواطنين سعوديين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يستعرضان على الطريق العام بشكل متهور؛ حيث كان أحدهما يمتطي حصاناً ويسير بمحاذاة مركبة مسرعة يقودها الآخر، قبل أن يقفز من الحصان ويتعلق بأبواب المركبة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور في بيان لها أن ما قام به كل من قائد المركبة وصاحب الحصان يعتبر مخالفاً لقواعد السير على الطرق، ويعرض السلامة العامة للخطر، لافتة إلى أن النزول أو الركوب أثناء سير المركبة يعتبر مخالفة مرورية واردة في نظام المرور.

وأحالت إدارة مرور عسير المواطنين المخالفين، إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقهما.