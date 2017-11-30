مع ازدهار صناعة الأزياء بلبنان أصبح لمصمميها وللحرفيين مكان جديد وحيد يلتقون فيه ويعرضون أعمالهم وسط العاصمة بيروت، المكان يُطلق عليه اسم «خان الجوخ»، وهو اسم مستوحى من الخان الذي يشهد عمليات التبادل والتجارة. وهذا المكان أو الملتقى أو السوق مبادرة من الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت «سوليدير» التي تولت تطوير معظم العاصمة اللبنانية بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان.

وقال أديب النقيب مدير تطوير الأعمال والشؤون التجارية في سوليدير: «إحنا اليوم قررنا ندعم المواهب الشابة اللي هي كثير عندها مواهب بس ما عندها الإمكانية ان تقدم منتوجاتها ومعروضاتها، عملنا تعاون مع أكاديمية لتعليم الخياطة والتطريز اسمها ساحة إبداع بـ «الإنجليزية»، احنا مقدمين المكان بـ «الإنجليزية» وهن مقدمين الخبرات وهيدا ليعلموا التلاميذ اللي ما عندها إمكانيات انه تقدر تأخذ شهادات بهيدا الموضوع، هن بيدعموهن بيعلموهن وإحنا بنقدم لهم المحل».