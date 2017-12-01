يتميز طائر الببغاء بقدرته الهائلة على تقليد البشر، بخاصة في ما يتعلق بالصوت، حيث تستطيع تكرار أصوات البشر لتحاكي ما يقولونه.



ولكن يبدو أن ببغاء يعيش في تايوان يتميز بشيء فريد من نوعه، حيث يمتلك قدرة فائقة على الرقص بكلتا قدميه بمهارة واقتدار.



ونشر موقع "الدايلي ميل" مقطع فيديو يظهر فيه مالك الببغاء، وهو يقوم بالطرق بأصابعه على صندوق موضوع على مكتب ليُصدر صوتاً مشابهاً لدقات طبلة سريعة.



وفي رد فعل مبهر من الببغاء يرقص بكلتا قدميه لإصدار صوت مشابه للغاية للذي يصدره صاحبه بأصابعه.



وكلما كرر المالك القرع على الصندوق بأصابعه نجح الببغاء الموهوب في تقليد حركاته وكأنه يريد إثبات موهبته بشكل فريد.