يعرض كتيب يضم تذكارات جمعتها المربية ألمانية المولد للملكة فيكتوريا، منها خصلات من شعرها وتذكارات من حفل زفافها، في مزاد ببرلين.



الكتيب ذو الغلاف المصنوع من الجلد الذي يقع في 20 صفحة يضم أيضا رسومات قامت بها فيكتوريا وخطابات وغيرها مما يعرض لمحة عن حياتها الخاصة المبكرة.

وجمعت تلك التذكارات البارونيس لويزة ليتسين، التي كانت مربيتها ومستشارتها لنحو عقدين منذ كانت فيكتوريا في الخامسة من عمرها.

وقال شتيفان كورنر، من دار مزادات غريسباخ، يوم الأربعاء "هي نظرة عميقة على علاقة وثيقة للغاية".

الكتيب، الذي يعرض في مزاد اليوم الخميس بسعر يبدأ بـ30 ألف يورو كان بحوزة عائلة ليتسين حتى بيع لأول مرة عام 1999.