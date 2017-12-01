كشفت شركة مايكروسوفت، الأربعاء، للمرة الثانية هذا العام عن آخر الإحصائيات المتعلقة بنظام التشغيل الحديث "ويندوز 10" خلال الاجتماع السنوي لمديرها التنفيذي مع حملة الأسهم.



ويتواجد "ويندوز 10" حاليا على أكثر من 600 مليون جهاز حول العالم، وفقا لما أعلنه ساتيا نادالا الرئيس التنفيذي للشركة.

وتتضمن هذه الأرقام أجهزة الكمبيوتر الشخصي والأجهزة اللوحية وأيضا أجهزة ألعاب "إكس بوكس وان" ونظارات "هولولنز" الذكية، إلى جانب أجهزة "سيرفيس".

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لتوافر النظام على نحو مليار جهاز بحلول عام 2018، ولتعود بعد ذلك وتعترف بصعوبة الوصول لهذا الرقم خلال تلك الفترة الزمنية، وفقا لموقع "ذا فيرج" المتخصص.