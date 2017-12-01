اعتذر مات لاور مذيع شبكة (إن.بي.سي) الشهير في بيان أذيع ببرنامجه الصباحي الرائج (توداي) امس الخميس قائلا إنه في مرحلة «بحث عن الذات»، وذلك بعد يوم من إقالته كمقدم مشارك للبرنامج بسبب ما قالته الشبكة عن انه ارتكب أفعالا مخلة بالآداب.

وقال لاور في البيان «لا توجد كلمات تكفي لأعبر عن حزني وندمي على ما سببته من ألم للآخرين من خلال الأقوال والأفعال... وأقول لمن آذيتهم إنني آسف حقا».

وأضاف لاور أن بعض الاتهامات التي وجهت إليه غير حقيقية وأسيئ وصفها، لكنه قال إن «هناك ما يكفي من الحقيقة في تلك الروايات لأشعر بالخجل والخزي».

ولاور من الوجوه الثابتة في الشبكة منذ أصبح مذيعا ببرنامج (توداي) عام 1997 وبات من أعلى المذيعين أجرا في شبكة (إن.بي.سي)، إذ يتقاضى 20 مليون دولار سنويا.

ونجم مجال تقديم الأخبار متزوج ويبلغ من العمر 59 عاما وأصبح أحدث شخصية عامة تمسها اتهامات من هذا النوع في مجالات الترفيه والسياسة والإعلام.