قد تتصور لدى سماعك كلمة «الروبوتات القاتلة»، آلة مخيفة من عالم الخيال العلمي.. ولكن مع التقدم المحرز في مجال التكنولوجيا قد تصبح هذه الأسلحة المستقلة حقيقة وتشكل عماد حروب المستقبل.

فهذه الأسلحة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار هدفها هي اليوم في مرحلة التطوير. أما هدفها فيكمن في تفادي الخسائر البشرية وتقليص كلفة الحروب، وزيادة سرعة العمليات وفعاليتها.

وبعكس الطائرات من دون طيار التي يتحكم فيها الإنسان، فإن الروبوتات القاتلة قد تكون قادرة على اتخاذ القرارات والتصرف باستقلالية.

أضف أنها قادرة على التحرك من دون أي تدخل للبشر.

وتعتبر هذه الأسلحة الثورة الثالثة في تقنيات الحروب بعد البارود والأسلحة النووية.

إلا أن بعض أهم العلماء يعتبرون أنها تمثل تهديدا كبيرا للإنسانية وقد تؤدي إلى سباق لاستحواذ الأسلحة التي تتميز بقدرة الذكاء الاصطناعي.

إلى ذلك، أطلقت إحدى المنظمات غير الحكومية عام ألفين وثلاثة عشر حملة عالمية لمنع استخدام الروبوتات القاتلة.

أما اللجنة الدولية لمراقبة أسلحة الروبوت فتقوم حملتها على الاستخدام السلمي للآلة وتنظيم استخدام الأسلحة الروبوتية.