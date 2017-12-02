رصد مقطع فيديو مستخرج من كاميرات مراقبة إحدى الجوامع مطاردة مثيرة بين رجال الأمن السعوديين وأحد المجرمين في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

وكان المجرم قد انطلق بسيارته (تويوتا هايلوكس) التي كان يحمل في صندوقها أغراضاً مسروقة هارباً من الدوريات الأمنية؛ لكن أحد رجال الأمن استطاع القفز إلى صندوق السيارة والتشبث بها.

وأثناء انطلاق السارق بسرعة كبيرة انحرفت سيارته إلى باحة خلفية لأحد المساجد، وكان بها أعمدة معدنية ترفع مظلات الباحة، فاصطدم بأحدها، ما جعل سيارته تنحرف وتكاد توشك على الانقلاب، كما تضررت مقدمتها بشكل كبير.

وأثناء تهاوي السيارة اندفع رجل الأمن المتشبث بها وسقط على الأرض، واستغل الجاني سقوط رجل الأمن وهرب على قدميه بعدما تعطلت سيارته بسبب اصطدامه بالعمود؛ لكن رجل الأمن نهض مباشرة وتحامل على إصابته ولحق بالمجرم.

وتمكن رجل الأمن من الإطاحة بالجاني وإلقائه أرضاً بعد ابتعاده عن الجامع بمسافة قريبة، كما استطاع السيطرة عليه حتى وصول المساندة من قبل الدوريات الأمنية.

وأشاد متداولو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي بشجاعة رجل الأمن وبسالته وتصميمه على الإطاحة بالسارق ومخاطرته بنفسه في سبيل أداء مهامه في فرض النظام والقبض على الخارجين عن القانون.