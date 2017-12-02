يتبع العديد من الأشخاص نظاماً غذائياً نباتياً، معتمداً على الأغذية النباتية، يُعرف بـ"Plant Based Diet"، ويمنع هذا النظام تناول مجموعة من الأطعمة على رأسها اللحوم والألبان.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن موقع "بولد سكاي" لأخبار الأسرة والصحة، تقريراً عن التأثيرات الإيجابية التي تحدث داخل الجسم في حال التوقف عن تناول اللحوم، وتتمثل فيما يأتي:

* فقدان الكثير من الوزن؛ فلا يحتاج النباتيون اتباع نظام غذائي أو ممارسة بعض التمارين.

* ارتفاع البكتيريا التي تقي الأمعاء؛ إذ أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يأكلون الأطعمة النباتية لديهم الكثير من البكتيريا الواقية، وهذا واحد من فوائد عدم تناول اللحوم.

* لاحظ العديد من النباتيين تحسّن بشرتهم واختفاء البثور والرؤوس السوداء؛ فإذا كنت تستبدل اللحوم بتناول الفاكهة والخضروات؛ سيتم إزالة جميع السموم من الجسم.

* يصبح الجسم أكثر حيوية فهي واحدة من الأشياء الهامة التي يلاحظها الناس عند التوقف عن تناول اللحوم، ويشعرون أنهم أكثر حيوية؛ فهذا النظام الغذائي يساعد على التخلص من الوزن والسموم ويمنحك الشعور بالطاقة.

* انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ فهناك ارتباط كبير بين اللحوم الحمراء وأمراض القلب والأوعية الدموية؛ فإن احتواء اللحوم على الكارنتين يؤدي إلى تفاعلات كيميائية فى الجسم تؤثر سلباً على القلب.

* انخفاض مستوى الكوليسترول: عندما لا تأكل اللحوم؛ فإن مستوى الكوليسترول في الدم ينخفض.

لكن وحسب مراكز الصحة الوطنية الأمريكية؛ فإن من الصعب على النباتيين الحصول على ما يكفي من الحديد و"فيتامين د" و"فيتامين بي 12"؛ برغم أنه يمكن الحصول عليها من مصادر نباتية أخرى.