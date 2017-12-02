نشر رائد الفضاء الأمريكي "راندى بريسنيك"، قائد محطة الفضاء الدولية، أمس الاثنين "فيديو بديع" تظهر فيه الكرة الأرضية في أبهى صورها.



والتقط رائد ناسا الفيديو أثناء سيره في الفضاء، وعلق قائلاً: "في بعض الأحيان أثناء عملية السير في الفضاء، عليك أن تأخذ لحظة للاستمتاع بجمال كوكبنا الأرض".



ويظهر الفيديو البديع جمال الكرة الأرضية مع الغيوم العائمة فوق المحيطات والأرض. ونشر "بريسنيك" هذا الفيديو الملتقط من خارج الأرض، عبر حسابه الرسمي على "تويتر."



يُذكر أنه يقوم رواد الفضاء بعمليات "سير في الفضاء" لعدة أسباب: منها اختبار المعدات، أو إجراء إصلاحات، أو إرفاق تجارب علمية إلى خارج محطة الفضاء الدولية. وهي عملية شاقة تستدعي من رواد الفضاء التدرب عليها لفترة طويلة على الأرض، إما عن طريق استخدام الواقع الافتراضي، أو التدرب في حوض سباحة عميق يصل عمقه إلى 40 قدمًا، وذلك بحسب موقع "ذا فيرج" المختص بالتكنولوجيا.