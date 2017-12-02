فازت الأميركية ميكايلا هولمغرين (22 سنة)، والمصابة بمتلازمة داون، بلقب "روح أميركا" في مسابقة ملكة جمال ولاية مينسوتا، باعتبارها أول فتاة في التاريخ تخوض هذا النوع من المسابقات رغم نوع حالتها الصحية.



ومنحت هولمغرين، اللقب باعتبارها أول امرأة مصابة بـ"متلازمة داون" تخوض منافسات مسابقة ملكات الجمال على المستوى الوطني في أميركا، كما حازت جائزة خاصة من إدارة حفل انتخاب ملكة جمال ولاية مينيسوتا، والتي خاضت الصومالية- الأميركية المسلمة حليمة عدن منافساتها العام الماضي مرتدية الحجاب.

وقرر المحكمون منح الشابة التي تدرس بجامعة "بيت إيل" جائزة "روح أميركا" بناء على رسائل تلقوها من المشاركات في المسابقة، ومن أصدقاء وعائلة هولمغرين، بينها رسالة من إحدى صديقاتها من دروس الرقص، والتي تمت قراءتها بصوت عال خلال الحفل.

في حين اعتبرت هولمغرين أن تجربتها كانت "ممتعة"، وأضافت أنها تريد المشاركة في المزيد من المسابقات، قائلة "أنا فخورة جدا بنفسي. هذا هو حلمي".

وأكد مخرج الحفل، دينيس والاس، لـ"إي بي سي نيوز": "كتبت صديقتها كيف تضيء ميكايلا المكان، ولا تتوقع من الناس معاملة مختلفة، إنها روح استثنائية". وتابع أن "الرسالة استحوذت على الحاضرين، وجذبتهم كالمغناطيس، وجعلتهم يشعرون بتجسيد لجائزة روح ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية".

وقال عن هولمغرين: "الجميع أحبها، كل متسابق، كل أسرة"، لافتاً إلى تصفيق الجمهور الحار والمتواصل والحفاوة الكبيرة عند إعلان فوزها بالجائزتين.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تدخل مسابقات ملكة جمال مينيسوتا التاريخ. إذ شهدت مسابقة العام الماضي دخول أول صومالية أميركية، تدعى حليمة عدن، وترتدي الحجاب المنافسات في مسابقة ملكة جمال الولاية. ووصلت إلى الدور قبل النهائي، لكنها لم تدخل المنافسة على المراكز الخمسة الأولى.

وشملت مسابقة ملكة جمال مينيسوتا، وملكة جمال مينيسوتا للمراهقات تسع نساء وفتيات مسلمات، سبعة منهن اخترن ارتداء الحجاب خلال المسابقة. وقال والاس إن نجاح "عدن" ذكر النساء أن الباب مفتوح أمامهن للتنافس.

وكانت واحدة من النساء المسلمات المتنافسات هذا العام من بين أفضل خمس مرشحات، وحصلت على المركز الرابع.