ابنة الـ9 سنوات، من البيرو، حامل في شهرها الخامس، أما السبب وراء ذلك فهو اغتصابها من قبل زوج والدتها 10 مرات يومياً، وفق ما نقل موقع "ميرور".



واكتشفت والدتها حملها والجريمة التي تعرّضت لها طفلتها عندما بدأت تلاحظ حجم بطن ابنتها الذي كبر فجأة.

وفور اكتشافها الأمر، اصطحبت الوالدة ابنتها إلى مركز طبي خاص وأخضعتها لفحوص أكدت حمل الطفلة في شهرها الخامس.

ثم اكتشفت الوالدة أن ابنتها تعرضت للاغتصاب بطريقة عنيفة ومتكررة من زوجها البالغ 30 عاماً.

بدورها، أوضحت الضحية أنها كانت تُستغل 10 مرات في اليوم في الوقت الذي يكون فيه باقي أفراد العائلة غائبين عن المنزل.

أما الجاني، فعندما كُشفت فعلته توارى عن الأنظار، ومكان وجوده حالياً غير معروف.

وقامت العائلة بطلب ملاحقة قانونية تامة لمحاسبة الجاني، كما طالبت بمساعدة مالية لتسديد التكاليف القانونية والدعم النفسي الذي ستحتاجه الطفلة في الأشهر المقبلة.