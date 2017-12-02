ما يزال قضاء "قراجه باي" بمدينة بورصة التركية يحافظ على سيطه بإيوائه أعرق مزارع تربية الخيول العربية الأصلية في تركيا.

ويقع القضاء في قلب المزارع السلطانية التي عملت على مدار 700 عام، لتلبية احتياجات السلاطين وقادة الجيش العثماني من الخيول العربية الأصيلة، لا سيما خلال القرن الرابع العشر الذي يعد الأعوام الأولى لتأسيس الدولة العثمانية.

وخلال السنوات الأولى من تأسيس الجمهورية، أنشأت تركيا مزرعة لتربية الخيول العربية الأصيلة في القضاء المذكور، تعد امتدادا للمزارع السلطانية، بعد أن استقدمت 141 خيلا عربيا أصيلا من لبنان وسوريا والعراق بين أعوام 1632 - 1936.

وتضم المزرعة التابعة للمديرية العامة للشؤون الزراعية حاليا نحو 380 خيلا عربيا أصيلا، ويبلغ معدل مبيعاته السنوية نحو 100 حصان.

وحققت المنشأة إيرادات بـ 3 ملايين و607 ألف ليرة تركية (نحو 880 ألف دولار) من بيع 79 مهر عربي أصيل مخصصة للسباق، و2 مليون و980 ليرة (نحو 755 ألف دولار) من بيع 15 مهر عربي أصيل نخبة.

وفي عام 2001، أسس نادي الفروسية التركي مزرعة لتربية الخيول الإنجليزية على بعد أمتار من الطرف المقابل لمزرعة المديرية العام للشؤون الزراعية في قضاء "قراجة باي".

وتعتبر المزرعة أكبر مزرعة لنادي الفروسية لتربية الخيول الإنجليزية في عموم تركيا، وتضم 300 حصانا.