أظهر تسجيل مصور مروع، لحظة نجاة مجموعة من السيارات من السحق بشاحنة فقد سائقها السيطرة عليها على طريق سريع مزدحم جنوب غرب العاصمة الأسترالية سيدني.

كان أحد السائقين يقود سيارته على طريق هيوم السريع صباح الإثنين، عندما تصاعدت غيمة من الدخان الكثيف فجأة واندفعت نحوه شاحنة كبيرة بشكل جنوني.

وكان سائق الشاحنة قد فقد السيطرة على شاحنته بعدما تعطلت الفرامل، حيث تأرجحت الشاحنة يمنة ويسرة محدثة فوضى عارمة على الطريق.

وأظهر الفيديو سائق السيارة وهو ينحرف بسيارته ويخرج عن الطريق تفادياً للارتطام بالشاحنة. وتم حظر حركة المرور في الاتجاهين لفترة قصيرة قبل أن يتمكن السائق من إيقاف الشاحنة على جانب الطريق.

ولحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن أي إصابات، وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق بعد وقت قصير من الحادث، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.