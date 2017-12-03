تعاني مجتمعات عدة داء السمنة الزائدة؛ بينها السعودية؛ حيث أظهر عديدٌ من البحوث المحلية أن السمنة منتشرة في المجتمع بين جميع الفئات السنية وبين كلا الجنسين، ويحذّر خبراء الصحة والتغذية من نوع معين من السمنة هو الدهن الحشوي الذي يتكوّن في منطقة البطن ويُعرف باسم "الكرش"، وينصحون دائماً بتجنبه لخطورته.

البدانة

وحسب موقع "بولد سكاي"؛ فالسمنة أو البدانة هي تجمُّع الخلايا الدهنية في أجزاءٍ من الجسم، تحت الجلد أو في أجزاءٍ من العضلات أو داخل الغشاء البريتوني داخل البطن وحول الأحشاء، ويعرف هذا النوع من الدهون بالدهن الحشوي، وهو خطر لأنه ينتج إفرازات تؤثر في وظائف الهرمونات.

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، تزيد السمنة من احتمال الإصابة بأمراض القلب، والسكري النمط الثاني، وصعوبات التنفس أثناء النوم، وأنواع معينة من السرطان.

تسع نصائح

ينقل موقع "بولد سكاي" عن خبراء الصحة والتغذية، أن للبدانة أو السمنة عديداً من الأسباب، لكن السبب الأساسي لها هو تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، التي لا يستطيع الجسم حرقها، فتتحول إلى دهون تتراكم في مختلف أجزاء الجسم، خاصة البطن، مكوّنة الدهن الحشوي أو "الكرش"، ولتجنب هذا الداء يقدم الخبراء تسع نصائح مهمة للإنسان، وهي:

* شرب الشاي الأخضر

معروف عن الشاي الأخضر أنه يخفّض الدهون في البطن، لأن مركبات البوليفينول في الشاي الأخضر تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي، كما أنه يساعد الجسم على حرق الدهون بسرعة أكبر؛ ما يخفّض وزن الجسم.

* خفض السعرات الحرارية في الطعام

ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة ذات سعرات حرارية منخفضة، يمكن أن يحرقها الجسم؛ ما يساعد على خفض الوزن.

* الابتعاد عن التوتر وضغوط الحياة

للتوتر الزائد وضغوط الحياة تأثير سلبي في صحتنا؛ لأنهما يدفعان الإنسان إلى الإفراط في تناول الطعام، كما أن نمط الحياة المتوترة يفتقر إلى النشاط البدني الكافي، وحسب الخبراء فإن هرمون الكورتيزول الذي ينتجه الجسم أثناء الإجهاد، يجعل الدهون تتراكم حول منطقة البطن، وينصح الخبراء بالبقاء بعيداً عن التوتر لخفض الوزن والحفاظ على صحة الإنسان.

* تجنُّب الإفراط في تناول السكر

السكر والأطعمة السكرية لا تحتوي على شيء سوى السعرات الحرارية الفارغة التي يحوّلها الجسم مباشرة إلى الدهون.

* اتباع نظام غذائي متوازن

ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن يوفر للجسم جميع العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاج إليها من أجل الحفاظ على وظائفه، مؤكدين ضرورة تناول الكميات التي ينصح بها من الكربوهيدرات والدهون والمواد الغذائية الأخرى.

* شرب الكثير من الماء

يكوّن الماء 70 في المائة من الجسم، وهو ضروري جداً لقيام الجسم بأداء جميع وظائفه على نحو فعال، ويقوم الماء بتطهير الجسم وتنظيف الجهاز الهضمي؛ ما يجعل الإنسان يأكل أقل ويساعد على فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

* عدم حذف وجبات الطعام

يلجأ بعض الناس إلى حذف وجبات الطعام تماماً من أجل انقاص وزنه، ولكن حذف الوجبات له تأثير عكسي تماماً، فهو يؤدي إلى تناول المزيد من الطعام، كما أنه يجعل الجهاز الهضمي بطيئاً، وبالتالي يزيد من تراكم الدهون.

* ممارسة التمارين الرياضية

ينصح خبراء التغذية بممارسة بعض التمارين الرياضية ومنها رفع الأثقال، لأنها تساعد على خفض الوزن، فالتمارين الرياضية تساعد على تسريع عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية الزائدة؛ ما يخفّض الوزن، كما تجعلنا التمارين نعرق، والعرق يُخرج السموم من جسمنا.

* الحصول على النوم الكافي

ينصح الخبراء بالنوم عدد ساعات كافية أثناء الليل، من ست إلى ثماني ساعات يومياً؛ لأن الجسم يحرق السعرات الحرارية أثناء النوم.. أيضاً نوم القيلولة خلال النهار مفيد من أجل إنقاص الوزن.