في الآونة الأخيرة، ظهرت استعمالات كثيرة لورق الألمونيوم، فشاهدنا بعض الفتيات تقوم بلفه حول أصابعهن، والبعض منهن يقمن بلفه حول كعبي القدمين. فما الفائدة التي ستحدث لنا عندما نقوم بلف الكعبين بورق الألمونيوم لأكثر من ساعتين؟



فقد جرّبت فتاة تعاني من الانفلونزا هذا الأمر ولفت كعبي قدميها بورق الألمونيوم، وبعد مرور أكثر من ساعتين لاحظت أنّها شفيت من مرضها.

يزعم أن فوائد هذه الحركة كثيرة فهي تخلص الجسم والقدمين من الالتهابات، وتقضي تماما على الشحنات الكهربائية الزائدة في جسم الإنسان، وتطرد لطاقة السلبية ومشاعر القلق والاكتئاب.

ويقال ان كل من يعاني من ألم المفاصل فلن يجد أفضل من نتائج لف القدمين بورق الألمونيوم.

هذا ولم تصدر دراسات تؤكد صحة هذه النتائج.