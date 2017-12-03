قد يتخيل المشاهد أي “هفوة” تقع مباشرة على الهواء، كما سبق لمذيعين ومذيعات ومراسلات أن تعرضوا للحظات محرجة وحتى خطيرة على الهواء، لكن أن تنجو مذيعة من “صاروخ يدوي” في برنامج علم “طريف” فهذا ما قد لا يتخيله عقل.



إلا أن هذا ما حصل بالفعل قبل أيام في أستراليا، خلال بث تلفزيوني مباشر مع أستاذ شهير للفيزياء، حين عمد إلى استخدام الآزوت السائل والمشروبات الغازية.



فخلال عرض تلفزيوني صباحي مباشر، وأثناء استعراض مدرس الفيزياء جاكوب ستريكلينغ نظرياته حول آلية صنع صاروخ من “الكولا” أو بالأحرى ألعاب نارية، إلا أنه أثناء صبه للمشروبات فوق “الخليط المتفجر”، انطلق الصاروخ وكاد يطيح برأس المذيعة.



إلا أنها وبرد فعل سريع أزاحت رأسها، فمر “السهم المتفجر” بالقرب منها، وهكذا “أجهض” احتمال أن تتحول تلك الحلقة إلى مأساة حقيقية.