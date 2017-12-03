آلاف الرحلات على الخطوط الجوية الأمريكية مهددة بعدم الإقلاع خلال عطلة نهاية العام بسبب غياب الطيارين.. والسبب هو خطأ فني.

وحسب موقع "يورو نيوز"، أشارت الشركة الأمريكية إلى أن خطأ فنياً طرأ على النظام الحاسوبي لجدولة العطل وأدى إلى منح إجازات جماعية للطيارين بدلاً من تنظيم أيام عملهم.

جمعية الطيارين قالت إن الخطأ طال 15 ألف رحلة مبرمجة ما بين 17 و31 من ديسمبر.

شركة الخطوط الجوية الأمريكية قالت في بيان: "إننا نعمل بجدّ على حلّ هذه المشكلة، من أجل تجنب إلغاء أية رحلات خلال فترة العطل".

وأوضحت الشركة أن لديها "طيارين احتياطيين" ستدفع لهم رواتبهم مع زيادة بنسبة 150 بالمئة من أجل إغرائهم بالعمل وتأمين إقلاع الرحلات إلى وجهاتها.

"سنعمل مع جمعية الطيارين من أجل الاهتمام بطيارينا، وضمان تأمين وصول عملائنا إلى وجهاتهم خلال فترة العطلة".

يشار إلى أن الخطوط الأمريكية كانت قد شهدت حادثاً مشابهاً خلال عطلة نهاية السنة في العام 2015 بعد منح المضيفين والمضيفات رحلات للعمل بدل توزيع أيام العطل.

وتعد جداول عمل الطيارين والمضيفين بمثابة عقدة حقيقية لشركات الطيران التي تستخدم برامج حاسوبية متطورة لإدارتها، لأن فترات التحليق والراحة تخضع لمراقبة وطنية ودولية صارمة، ولا يمكن لأي شركة تجاوزها بأي حال.