حيا الأمير البريطاني هاري وخطيبته الأمريكية ميجان ماركل يوم الجمعة حشودا مبتهجة ممن تحدوا البرد الشديد لرؤية المخطوبين في أول واجباتهما الرسمية معا منذ إعلانهما نبأ الخطبة.



وأعلن الأمير هاري (33 عاما)، حفيد الملكة إليزابيث الذي يحتل المركز الخامس في ولاية العرش، والممثلة الأمريكية ماركل (36 عاما)، التي اشتهرت بدورها في الدراما التلفزيونية الأمريكية (سوتس)، خطبتهما يوم الاثنين مما أثار ضجة إعلامية واسعة.



وحيا هاري وماركل مئات يلوحون بالأعلام البريطانية والأمريكية في مدينة نوتنجهام بوسط إنجلترا وصافحا وتحدثا مع بعض المحتشدين الذين خرجوا في طقس شديد البرودة للترحيب بالأمير وخطيبته.



وأتى المخطوبان للمشاركة في معرض خيري لإحياء اليوم العالمي للإيدز فيما يمثل أهمية رمزية للأمير هاري الذي لعبت والدته الراحلة الأميرة ديانا دورا رائدا نالت عليه الإشادة في إلغاء نظرة الازدراء التي كانت تلحق بالمصابين بهذا المرض.



وتنظم جمعية تيرينس هيجينز تراست الخيرية المناسبة لإحياء ذكرى من فقدوا حياتهم بسبب فيروس الإيدز وإلقاء الضوء على التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة المرض.



وسيزور هاري وميجان بعد ذلك أكاديمية نوتنجهام للقاء مديري مدارس محلية والاستماع لتفاصيل بشأن برنامج (التأثير الكامل) الذي تدعمه جمعية خيرية تابعة للأمير هاري وشقيقه الأكبر الأمير وليام وزوجته كيت، يهدف لإبعاد الأطفال عن الضلوع في العنف بمرحلة الشباب.



ومن المقرر إتمام زفاف هاري وميجان في مايو أيار المقبل في كنيسة سان جورج بساحة قلعة وندسور حيث عاش ملوك وملكات بريطانيا على مدى ألف عام تقريبا.